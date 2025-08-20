Güven Bana Yarışması Nağme Sorusu

YARIŞMA HEYECANI VE SORU

Güven Bana yarışması, müzikseverleri heyecanlandıran bir soruyla tekrar gündeme geldi. Yarışmada sorulan soru şu şekildedir: “Hangisi, ‘İnleyen nağmeler ruhumu sardı’ şeklinde başlayan şarkıda geçen bir ifade değildir?” Bu tür sorular, özellikle Güven Bana yarışması İnleyen Nağmeler sorusu olarak internet kullanıcıları tarafından sıkça aratılıyor.

SORUNUN CEVABI

Peki, bu soru için doğru cevap nedir? Aşağıda seçenekler verilmiştir:

A) Yeşil tatlı bir bahar

B) Serin mavi bir pınar

C) Gülen şen sevdalılar

D) Uçan kuşlar martılar

Doğru cevap, B şıkkı olan “serin mavi bir pınar”dır.