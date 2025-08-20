Haberler

Güven Bana Yarışması Nağme Sorusu

YARIŞMA HEYECANI VE SORU

Güven Bana yarışması, müzikseverleri heyecanlandıran bir soruyla tekrar gündeme geldi. Yarışmada sorulan soru şu şekildedir: “Hangisi, ‘İnleyen nağmeler ruhumu sardı’ şeklinde başlayan şarkıda geçen bir ifade değildir?” Bu tür sorular, özellikle Güven Bana yarışması İnleyen Nağmeler sorusu olarak internet kullanıcıları tarafından sıkça aratılıyor.

SORUNUN CEVABI

Peki, bu soru için doğru cevap nedir? Aşağıda seçenekler verilmiştir:

A) Yeşil tatlı bir bahar
B) Serin mavi bir pınar
C) Gülen şen sevdalılar
D) Uçan kuşlar martılar

Doğru cevap, B şıkkı olan “serin mavi bir pınar”dır.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanlığı Reklam Engeli Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabının erişimlerinin engellendiğini duyurdu.
Haberler

Ali Gül, sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 93 yaşındaki Ali Gül, uzun yaşam sırrını sağlıklı beslenme ve keyif almakta buluyor, hayat hikayesini ve alışkanlıklarını aktarıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.