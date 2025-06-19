Güven Bana Yarışması Ödülü Bağışlandı

HÜCRELER ARASI DOSTLUK

ATV ekranlarında yayınlanan “Güven Bana” yarışmasında bu hafta, televizyon dünyasının gözde isimleri Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler yer aldı. Programı Müge Anlı sunarken, Ilıcalı’nın Anlı’ya yönelik sözleri geceye damga vurdu. Yarışma öncesinde Anlı ile bir sohbet gerçekleştiren Acun Ilıcalı, uzun yıllar izleyiciyle buluşan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına olan hayranlığını dile getirdi. Ilıcalı, “Televizyonda imrenerek izlediğim ve ‘Ah keşke bizde olsa’ dediğim o programından sonra burada olmaktan çok mutluyum,” diyerek Anlı’ya olan takdirini ifade etti.

TEŞEKKÜR VE YARDIMSEVERLİK

Müge Anlı, Ilıcalı’nın içten sözlerine karşılık, “Yoğunluğunun arasında vakit ayırdığın için teşekkür ederim,” dedi. Aynı zamanda Ilıcalı’nın yardımseverliğine de dikkat çekerek, “Zaten yardım edebileceğin her yere yetişmeye çalışıyorsun,” ifadelerini kullandı. Yarışma sırasında heyecan doruktayken, Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler programın başlarında temkinli bir tempo tutturdu, ancak finale doğru risk alarak büyük ödüle doğru ilerlediler.

EN YÜKSEK ÖDÜL İÇİN SORU

Onları 1 milyon TL’ye ulaştıran soru şu oldu: Türkçede hangi hayvanın adının geçtiği daha fazla atasözü vardır? İkili, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra cevabın “eşek” olabileceğinde uzlaştı. Verdikleri yanıt doğru çıktı ve böylece yarışmada en yüksek ödüle ulaştılar. Yarışma sonunda Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler, kazandıkları ödülü bir okula bağışlama kararı aldılar. İkilinin bu duyarlı davranışı, izleyicilerden büyük bir takdir topladı.