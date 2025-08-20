Güven Bana Yarışması Prometheus Sorusu

YARIŞMA SORUSU VE STRES ANLAYIŞI

Güven Bana yarışmasındaki Prometheus sorusu, yarışmacıların stres altında mantık yürütme ve takım halinde karar verme becerilerini gözler önüne çıkardı. Basit görünen bu bilgi, güven ortamı sağlanmadığında doğru bir şekilde paylaşılmayabiliyor. Sorunun içeriği yarışmacıları düşünmeye sevk etti.

PROMETHEUS VE MITOLOJİK HİKAYE

Mitolojik hikayelerde hangi devin ateşi çalıp insanlara verdiği için cezalandırıldığı sorusunun yanıtı, mitoloji tutkunları tarafından hemen bilinir: Prometheus. Yunan mitolojisinde Prometheus, tanrılardan ateşi çalıp insanlığa sunduğu için Zeus tarafından ceza alır. Bu eylem, insanlık tarihindeki önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.