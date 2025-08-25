Haberler

Güven Endeksi Hizmette Yüzde Artış

GÜVEN ENDEKSİ HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ARTIYOR

Güven endeksi, hizmet sektöründe yüzde 1,1 oranında artış gösteriyor. Perakende ticaret sektörü de yüzde 0,8 oranında bir artış kaydediyor. Ancak inşaat sektöründe bir düşüş söz konusu, burada yüzde 4 oranında bir azalma yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni duyurdu.

AĞUSTOS AYI GÜVEN ENDİKSLERİ

Açıklanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre değişti. Hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 1,1 artış ile 111,1 değerine ulaşırken, perakende ticaret sektörü yine yüzde 0,8 artışla 108,8 değerini aldı. Öte yandan, inşaat sektöründe yüzde 4,0 oranında bir azalma yaşandı ve endeks 85,3 olarak belirlendi.

