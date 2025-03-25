Güven Endeksi Sektörlere Göre Değişiklik Gösterdi

GÜVEN ENDEKSİ HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Güven endeksi, hizmet sektöründe yüzde 0,2 oranında bir artış sergilerken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5, inşaat sektöründe ise yüzde 0,5 oranında bir düşüş gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni kamuoyuna sundu.

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ ARTIK

Hizmet sektöründeki güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 114,4 değerine ulaştı. Bu olumlu gelişmenin yanı sıra, diğer sektörlerde güven endeksinde düşüş gözlemlendi.

PERAKENDE TİCARET VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ

Perakende ticaret sektöründeki güven endeksi, Mart ayında yüzde 2,5 azalarak 113,4 değerini aldı. İnşaat sektöründeki durum ise daha kötü. Bu sektörde güven endeksi, yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerine geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, sektörlerin mevcut durumu hakkında önemli veriler sağlıyor.