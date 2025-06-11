Güven Pres Döküm, Konkordato İstedi

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN DÖKÜM ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ KONKORDATO TALEP ETTİ

Konkordato Takip’te yer alan bilgilere göre, Türkiye’nin önde gelen döküm üreticilerinden Güven Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iştiraki GPD Pres Döküm Dış Ticaret A.Ş., finansal sorunlar nedeniyle konkordato talep ediyor. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, her iki şirkete 3 aylık geçici mühlet veriyor.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirket, alüminyum yüksek basınçlı döküm alanında uzmanlaşmış bir marka olarak öne çıkıyor. 1993 yılında kurulan Güven Pres Döküm, LPG, savunma sanayi, otomotiv ve endüstriyel elektronik gibi çeşitli sektörlere üretim yapıyor. 2001 yılından itibaren ihracata ağırlık veren şirket, İtalya, Almanya, İsviçre, ABD ve Japonya gibi ülkelere ürün satıyor. Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden firma, ISO 9001, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2015 standartlarıyla çalışıyor.