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Güven Timleri Şüpheliyi Yakaladı. Ekipler Operasyon Düzenledi. Şüpheliler Gözaltına Alındı. Soruşturma Devam Ediyor

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınlık Caddesi’nde rutin devriye görevi sırasında şüpheli bir kişiyle karşılaştı. Polis ekiplerini fark eden şahıs, kaçmaya başladı.

ŞÜPHELİNİN SAKLANDIĞI DAİREDEN UYUŞTURUCU ATILDI

Polis ikazlarına uymayarak kaçan şüpheli, bir apartman dairesine girerek kapıyı kilitledi. Şüphelinin saklandığı dairenin camından, içinde metamfetamin olduğu değerlendirilen bir paket ile uyuşturucu kullanım aletlerinin sokağa atıldığı tespit edildi.

SAVCILIK KARARIYLA OPERASYON DÜZENLENDİ

Güven Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, savcılık onayıyla daireye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, hırsızlık suçundan 1 yıl 3 aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. ile birlikte E.B. ve N.K. isimli iki kadın da gözaltına alındı.

ÇANTADA BAŞKALARINA AİT KİMLİKLER ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan N.K.’nın çantasında yapılan aramada, başka kişilere ait 3 kimlik kartı ve 1 ehliyet bulundu. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çalışmaları devam ediyor.

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