Güven Timleri Şüpheliyi Yakaladı. F.S. Ve Ekipleri Gözaltına Alındı

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınlık Caddesi’nde rutin devriye görevi sırasında şüpheli bir kişiyle karşılaştı. Polis ekiplerini fark eden şahıs, kaçmaya başladı.

ŞÜPHELİNİN SAKLANMA GİRİŞİMİ VE OPERASYON

Polis ikazlarına uymayarak kaçan şüpheli, yakındaki bir apartman dairesine girerek kapıyı kilitledi. Kapıyı açmayan şahısla ilgili operasyon başlatıldı. Şüphelinin saklandığı dairenin camından, içinde metamfetamin olduğu değerlendirilen küçük bir paket ile uyuşturucu kullanım aracının sokağa atıldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN KANITLAR

Güven Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, savcılık kararıyla düzenledikleri operasyonda F.S. isimli şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede F.S.’nin hırsızlık suçundan 1 yıl 3 aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Operasyonda ayrıca E.B. ve N.K. isimli iki kadın şüpheli daha gözaltına alındı.

N.K.’nın çantasında yapılan aramada, başka kişilere ait 3 kimlik kartı ve 1 ehliyet ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülerek işlemlere başlandı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.