Güven Yalçın, Kaybı Üzgün Karşıladı

GÜVEN YALÇIN’IN AÇIKLAMALARI

Dün akşam Alanyaspor’un Beşiktaş’ı 2-0 yenerek galip geldiği maçı değerlendiren Güven Yalçın, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada duygularını paylaştı. “Attığım gole doğal olarak sevinmedim, 4 senem ve çok güzel senelerim geçti. Sergen hocayı da iyi tanıyorum. Beşiktaş’a gelmesine sevindim” diyen Yalçın, maçın sonuçlarından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Açıklamalarına devam eden Yalçın, “Hem bireysel olarak hem takım olarak beklentinin çok altında kaldık. Alanyaspor’u tebrik etmek istiyorum. Onlar bizden çok daha beraber hareket eden, iyi mücadele eden, doğru oyunu oynayan bir görüntü çizdiler. Yani hak ederek kazandılar.” şeklinde konuştu.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Yalçın, takımın mevcut durumunu tartışarak, mücadele etme azminin yetersiz olduğunu vurguladı. “Beşiktaş camiasının, Beşiktaşlı oyuncuların çok daha mücadele etmesi, çok daha istekli, arzulu oynaması, doğru oyunu oynaması gerekirdi diye düşünüyorum.” diyen Yalçın, kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti. Takımın fiziksel durumunun yeterince iyi olmadığına dikkat çeken Yalçın, “Çok erken havlu atan oyuncularımız var. Oyunun belli bölümlerinde çok da hamle yapma şansımız yoktu.” ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN PLANLAR

Önlerinde 15 günlük bir sürecin bulunduğunu ve bu süreçte yeni bir hazırlık dönemi geçireceklerini aktaran Yalçın, transferlerle ilgili beklentileri hakkında da bilgi verdi. “2, 3 oyuncuyu takıma katmak istiyoruz ama bu daha fazla da olabilir gibi görünüyor.” diyen Yalçın, oyuncu değişimlerinin sürecinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, “Bu süre zarfında iyi çalışacağız.” dedi.

TAKIMIN HEDEFLERİ

Takımın genel durumunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Yalçın, “Muhakkak ki bundan sonra oynayacağımız maç, bundan çok daha iyi olacak.” diye devam etti. Şampiyonluk hedefinin önemine değinen Yalçın, “Camianın hedefi şampiyonluk olduğu için o yarışmacı takım kimliğini kaçırmamamız gerekiyor.” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, “Bir maçlık şanslara çok inanmıyorum.” diyerek, oyuncular arasındaki seçimlerin aceleye getirilmemesi gerektiğini belirtti. Transfer sürecinin zorluklarından bahseden Yalçın, İstanbul Arena’daki sürecin zorlu geçeceğini ve sonuç almak için acele etmemeleri gerektiğini ifade etti.