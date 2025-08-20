Güven Yarışması Kararları Test Ediyor

YARIŞMA FORMATININ ANLAMINI GÖSTERİYOR

Güven Bana adı verilen yarışma formatı, katılımcıların yalnızca doğru cevaplar vermekle kalmayıp, aynı zamanda birbirlerine güven duymalarını da zorunlu hale getiriyor. Yarışma süresince stüdyoda oluşan atmosfer, yarışmacıların aldıkları kararlarla geriliyor ya da keyifli bir hale bürünüyor. Her doğru cevapla birlikte artan ödül, yarışmacıların stratejilerini ve güven sınırlarını sorgulamalarına neden oluyor.

SORU VE CEVABIN DETAYLARI

Peki, yarışmada sorulan bu soruya ne oluyor? “Hangi içeceği elde etmek için suyla karıştırılan malzeme şeker ve limon suyudur?” İşte buradaki cevap seçenekleri: A) Somata B) Churchill C) Frappe D) Kant. Doğru cevap ise D şıkkıdır.