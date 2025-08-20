Haberler

Güven Yarışması Kararları Test Ediyor

YARIŞMA FORMATININ ANLAMINI GÖSTERİYOR

Güven Bana adı verilen yarışma formatı, katılımcıların yalnızca doğru cevaplar vermekle kalmayıp, aynı zamanda birbirlerine güven duymalarını da zorunlu hale getiriyor. Yarışma süresince stüdyoda oluşan atmosfer, yarışmacıların aldıkları kararlarla geriliyor ya da keyifli bir hale bürünüyor. Her doğru cevapla birlikte artan ödül, yarışmacıların stratejilerini ve güven sınırlarını sorgulamalarına neden oluyor.

SORU VE CEVABIN DETAYLARI

Peki, yarışmada sorulan bu soruya ne oluyor? “Hangi içeceği elde etmek için suyla karıştırılan malzeme şeker ve limon suyudur?” İşte buradaki cevap seçenekleri: A) Somata B) Churchill C) Frappe D) Kant. Doğru cevap ise D şıkkıdır.

ÖNEMLİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Engeli Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabının erişimlerinin engellendiğini duyurdu.
Ali Gül, sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 93 yaşındaki Ali Gül, uzun yaşam sırrını sağlıklı beslenme ve keyif almakta buluyor, hayat hikayesini ve alışkanlıklarını aktarıyor.

