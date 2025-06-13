Güvenli Liman Olarak Altın Yükseldi

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GERİLİM VE ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda İsrail ve İran arasındaki çatışmaların yarattığı gerginlikler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırıyor. Bu durum, iç piyasada gram altının rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor.

Commerzbank, altın fiyatları için hedeflerinde güncellemeye gidiyor. Banka, 2023 yılı için ons altın tahminini 3 bin dolardan 3 bin 400 dolara çıkarıyor. Ayrıca, 2026 yıl sonu için de 3 bin dolarlık tahminini 3 bin 600 dolara yükseltiyor. Gümüş için de benzer bir güncelleme yaparak, 2025 yıl sonu tahminini 34 dolardan 37 dolara ve 2026 sonu tahminini 36 dolardan 40 dolara çıkarıyor.