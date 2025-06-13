Güvenli Liman Talebi Arttı! Altın Yükseldi

KÜRESEL PİYASALARDA GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR

Küresel piyasalardaki İsrail-İran arasındaki çatışma gerilimi, güvenli liman talebini yükseltiyor ve bu durum iç piyasada gram altının rekor kırmasına sebep oluyor. Yatırımcılar, belirsizliklerin arttığı bu dönemde güvenli varlık arayışında bulunuyor.

Commerzbank, altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerinde güncellemeye gitti. Banka, 2023 yılı için ons altın tahminini 3 bin dolardan 3 bin 400 dolara çıkarıyor. Bununla birlikte, 2026 sonu için ons altın hedefi ise 3 bin dolardan 3 bin 600 dolara yükseldi.

Banka, gümüş fiyatlarıyla ilgili de yeni tahminler yapıyor. 2025 sonu için ons gümüş tahminini 34 dolardan 37 dolara çıkarırken, 2026 sonu tahminini de 36 dolardan 40 dolara yükseltiyor. Yatırımcılar için bu güncellemeler, piyasa dinamiklerini yakından takip etmeyi ve stratejilerini buna göre şekillendirmeyi gerektiriyor.