Güvenlik Açığı, Google Chrome’da Bulundu

DÜNYA ÇAPINDAKİ GÜVENLİK AÇIĞI

Dünyanın en yaygın kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome, güvenliği tehdit eden yeni bir açık ile gündeme geldi. Hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda sıkça tercih edilen bu tarayıcı, kullanıcılarına sunduğu hız ve sadelikle biliniyor. Ancak, zaman zaman yaşanan siber saldırılara karşı savunmasız kalabiliyor. Son dönemde tespit edilen ve aktif olarak istismar edilen ciddi bir güvenlik açığı, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atıyor. Google’ın pazartesi günü yayımladığı acil güncelleme, üç farklı güvenlik açığını kapatmayı hedefliyor.

GÜVENLİK AÇIĞININ DETAYLARI

Bu güvenlik açıklarından en dikkat çekeni, yüksek risk düzeyinde değerlendirilen CVE-2025-5419 koduyla izlenen bir zaafiyet. Ulusal Güvenlik Açıkları Veritabanı’na (NVD) göre bu açık, Chrome’un V8 JavaScript ve WebAssembly motorlarında “bellek sınırlarının dışında okuma ve yazma” hatasından kaynaklanıyor. Bu durumda, kötü niyetli kişiler özel olarak hazırlanmış bir HTML sayfası aracılığıyla sistem belleğinde bozulmalara neden olabiliyor. Böylece, saldırganlar uzaktan kontrol sağlayarak sistemde zararlı işlemler yürütme imkanına sahip oluyor.

Söz konusu güvenlik açığı, 27 Mayıs 2025 tarihinde Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG) üyeleri Clement Lecigne ve Benoît Sevens tarafından keşfedildi. Google, yalnızca bir gün içinde gerekli güncellemeyi hazırlayarak tüm kullanıcılarına sunmuş durumda. Geliştirici ekip, açığın aktif olarak kullanıldığını doğrularken, kullanıcıları derhal tarayıcılarını güncellemeleri konusunda uyarıyor.

CHROME’U GÜNCEL TUTUN

Google, Windows ve macOS kullanıcıları için Chrome 137.0.7151.68/.69, Linux için ise 137.0.7151.68 sürümüne güncelleme yapılmasını öneriyor. Chromium altyapısını kullanan diğer tarayıcılar — Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi — için de benzer güncellemelerin yayınlandığı belirtiliyor. Kullanıcılara, güvenliklerini korumak adına Chrome’un en son sürümünü kullanmaları hayati önem taşıyor.