Güvenlik Açığı: Kullanıcılar Risk Altında

DÜNYADA KULLANILAN EN POPÜLER TARAYICIYI TEHDİT EDEN AÇIK

Dünyanın en yaygın internet tarayıcısı olan Google Chrome, yeni bir güvenlik açığı ile gündeme geldi. Bilgisayar ve mobil cihazlarda sıklıkla tercih edilen bu tarayıcı, hızlı ve kullanıcı dostu yapısıyla dikkat çekerken, zaman zaman siber saldırılara karşı savunmasız kalabiliyor. En son tespit edilen ciddi bir güvenlik açığı, kullanıcıları tehlikeye atıyor. Google, pazartesi günü acil bir güncelleme (out-of-band patch) yayınlayarak üç farklı güvenlik açığını kapatıyor. Bu açıkların arasında en öne çıkanı ise CVE-2025-5419 koduyla belgelenen ve yüksek risk düzeyinde değerlendirilen bir açık.

AÇIK NEDENİYLE SİSTEMLER RİSK ALTINDA

Ulusal Güvenlik Açıkları Veritabanı’na (NVD) göre, bu güvenlik açığı, Chrome’un V8 JavaScript ve WebAssembly motorlarında yer alan “bellek sınırlarının dışında okuma ve yazma” hatasından kaynaklanıyor. Bu güvenlik zafiyeti sayesinde, özel olarak hazırlanmış bir HTML sayfası üzerinden kötü niyetli kişiler, sistem belleğinde bozulmalara yol açabiliyor. Bahsedilen açık, saldırganların uzaktan kontrol sağlayarak sistemde zararlı işlemler gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Bu güvenlik açığı, 27 Mayıs 2025 tarihinde Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG) üyeleri Clement Lecigne ve Benoît Sevens tarafından keşfedildi. Google, bir gün içinde gerekli güncellemeyi hazırlayıp tüm kullanıcılarına sunarak duruma hızla müdahale etti. Geliştirici ekip, açığın aktif olarak istismar edildiğini doğruladı ve kullanıcıları, zaman kaybetmeden tarayıcılarını güncellemeleri konusunda uyardı.

Google, Windows ve macOS kullanıcıları için Chrome’un 137.0.7151.68/.69 sürümüne, Linux kullanıcıları için ise 137.0.7151.68 sürümüne güncellenmesini öneriyor. Chromium altyapısını kullanan diğer tarayıcılar — Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi — için de benzer güncellemelerin yayınlandığı belirtildi. Kullanıcıların güvenliğini korumak adına, Chrome’un en son sürümünü kullanması son derece önemli.