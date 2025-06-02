Güvenlik Ekipleri, Düzensiz Göçmenleri Yakaladı

YASA DIŞI GÖÇMEN YAKALAMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler, hem deniz hem de karada yapılan operasyonlarla yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Mayıs günü saat 12.30’da Menderes ilçesi açıklarında, içinde göçmenlerin bulunduğu hareketli lastik botu tespit etti. Görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından durdurulan lastik bot içinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

SEFERİHİSAR’DA DA OPERASYON YAPILDI

Aynı gün saat 17.30 sıralarında ise Seferihisar ilçesinde, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen belirlendi. Görevli ekipler, 5’i çocuk olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmeni yakalamak için çalışma başlattı. Bu çerçevede, Sahil Güvenlik Botu (KB-22), Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi (SÖH) ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Seferihisar/Koldestim) devreye girdi.

GÖÇMENLER İŞLEMLER İÇİN GÖNDERİLDİ

Karaya çıkartılan göçmenler arasında Somali, Sudan, Eritre, Mısır, Filistin, Afganistan ve Suriye uyruklular yer aldı. Yakalanan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.