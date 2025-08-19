Haberler

Güvenlik Garantileri Kilit Öneme Sahip

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY’DEN AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’de gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik müzakerelerde güvenlik garantilerinin gündeme alındığını belirtti. Zelenskiy, “Bu, savaşın sona ermesi yolunda kilit bir mesele, bir başlangıç noktasıdır. ABD’nin bu garantileri desteklemeye ve bunların bir parçası olmaya hazır olduğuna dair verdiği önemli sinyali memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da gerçekleşen bu müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, Washington’da önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. “ABD Başkanı Donald Trump ile birçok konuyu görüştük. Uzun ve detaylı bir görüşmeydi. Savaş alanındaki durumu ve barışı daha yakın hale getirecek adımlarımız da dahil pek çok konuyu ele aldık” şeklinde konuştu. Ayrıca, Avrupalı liderlerle çeşitli formatlarda toplantılar gerçekleştirildiğini de duyurdu.

UZLAŞI VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Zelenskiy, görüşmelerde Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin ele alındığını yineleyerek, “Bu, savaşın sona ermesi yolunda kilit bir mesele, bir başlangıç noktasıdır” dedi. Rusya tarafından alıkonulan savaş esirleri ve sivillerin serbest bırakılması konusunda da büyük önem verdiklerini belirtti. “Bu konuda birlikte çalışmayı kararlaştırdık. ABD Başkanı ayrıca liderler düzeyinde bir toplantıyı destekledi. Böyle bir toplantı, hassas meselelerin çözümü için gereklidir” diyerek işbirliğinin önemine dikkat çekti.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Zelenskiy, Beyaz Saray’daki görüşmelere ev sahipliği yaptığı için ABD Başkanı Donald Trump’a da teşekkür etti. Ayrıca, “Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, Mark Rutte” gibi liderlere teşekkür etti. “Bugün önemli bir adımdı ve Avrupa ile ABD arasındaki gerçek birliğin göstergesiydi” diye ekledi. Tüm liderlerin Ukrayna’yı desteklemek, gerçek barışa giden yolu açmak ve Avrupa’nın güvenliğini sağlamak amacıyla toplandığını hatırlatan Zelenskiy, “Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeyi amaçlayan tüm müttefiklerle adımlarımızı koordine ediyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

