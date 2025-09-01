Güvenlik Görevlisi Y.Ö.’nün Silahı Ateş Aldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, Levent bölgesindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak görev yapan Y.Ö.’nün elindeki otomatik silah, nöbet değişimi sırasında kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler, aynı binada güvenlik görevlisi olarak çalışan B.B. ve M.E.E.’ye isabet etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri adrese geldi. Sağlık ekipleri, yaralılar üzerinde olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Yaralı güvenlik görevlileri, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme çalışmalarına katılan polis ekipleri, silahı tutan güvenlik görevlisi Y.Ö.’yü silahla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.