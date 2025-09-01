Güvenlik Görevlisi Y.Ö. Silah Ateşledi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Levent bölgesindeki bir iş merkezinde gerçekleşti. Güvenlik görevlisi olan Y.Ö., nöbet değişimi esnasında elindeki otomatik silahın kazara ateş alması sonucu bir kaza yaşadı.

MERMİLERİN ISABET ETTİĞİ KİŞİLER

Silahtan çıkan mermiler, aynı binada görev yapan güvenlik görevlileri B.B. ve M.E.E.’ye isabet etti. Olayın ardından hemen ihbarda bulunuldu ve adresine polis ile acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILARA MÜDAHALE

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahale işlemlerini gerçekleştirdi. Durumu stabil olan yaralı güvenlik görevlileri, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi alındı.

POLİSİN YAPTIKLARI İŞLEMLER

Olayla ilgili incelemeler yürüten polis ekipleri, silahı ateşleyen güvenlik görevlisi Y.Ö.’yü silahla birlikte gözaltına aldı. Gelişmeler üzerine olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.