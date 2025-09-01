Gündem

Güvenlik Görevlisinin Silahı Kazayla Ateşledi

guvenlik-gorevlisinin-silahi-kazayla-atesledi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Levent’teki bir iş merkezinde gerçekleşti. Güvenlik görevlisi olarak görev yapan Y.Ö.’nün elindeki otomatik silah, nöbet değişimi sırasında kazayla ateş alıyor.

MERMİLERİN HEDEFİ

Silahtan çıkan mermiler, aynı binada görev yapan diğer iki güvenlik görevlisi olan B.B. ve M.E.E.’ye isabet ediyor. İhbarın yapılmasının ardından polis ve acil sağlık ekipleri hemen adrese ulaşıyor.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk yardımı yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk ediyor. Yaralanan güvenlik görevlilerinin hayati tehlikelerinin olmadığı bildiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarını gerçekleştirirken silahı tutan güvenlik görevlisi Y.Ö.’yü, silahla birlikte gözaltına alıyor. Olayla ilgili gerekli soruşturma da başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cerny İstanbul’da

Beşiktaş, Wolfsburg'dan transfer ettiği Vaclav Cerny'yi İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Flaş

Şanlıurfa’da Kuzenler Arasında Kavga: 1 Ölü

Birecik'te arazi anlaşmazlığı sonucu amca çocukları arasında çıkan silahlı çatışmada 59 yaşındaki Mehmet Hıdır Çakmak yaşamını yitirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.