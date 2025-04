Güvenlik İçin Yerli Teknoloji Öncelik

DEĞİŞEN KONSEPTLERİN IŞIĞINDA SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin ‘Değişen Konseptler Işığında Savunma Teknolojilerinin Geleceği’ başlıklı dördüncü panelinde, Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman Dönmez, “Bugünün dünyasında güvenlik, yalnızca savunma değil; veri güvenliğinden enerjiye, iletişimden ulaşıma kadar birçok alanda yerli teknolojinin varlığıyla sağlanabiliyor. Bu bilinçle attığımız her adım, sadece bir şirketin değil, bir ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.

Kapital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenleri ağırladı. Zirvenin dördüncü paneli, ‘Değişen Konseptler Işığında Savunma Teknolojilerinin Geleceği’ başlığıyla yapıldı. Pasifik Teknoloji’nin sponsor olduğu bu panelin moderatörlüğünü Ulak Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Ruşen Kömürcü üstlendi. Kömürcü, “Hızla değişen tehdit algıları, hibrit savaşlar, çok katmanlı güvenlik ihtiyaçları ve bunlara paralel gelişen teknolojik çözümler sektörün doğasını tamamen dönüştürüyor. Yapay zeka her konuda olduğu gibi savunma sanayilerinde de otonom sistemler, hipersonik silahlar, siber savunma ve ileri haberleşme alanı artık savunmanın geleceğini belirleyen kritik parçalar arasında. Bu dönüşüm sadece savunma stratejilerini değil, aynı zamanda küresel rekabetin kurallarını yeniden yazıyor. İşte bu büyük dönüşüm sürecinde Türkiye, 7.1 milyar dolarlık savunma ihracatı ve 182’ye yayılan ürün ve teknoloji portföyü ile her geçen gün artan Ar-Ge yatırımlarıyla küresel bir oyuncuya dönüşüyor” diye belirtti.

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE YERLİ ÜRETİM ÖNEMİ

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman Dönmez, “Pasifik Teknoloji, insansız hava araçları, kamikaze dronlar ve yapay zeka destekli sistemlerle Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki dönüşümüne katkı sağlıyor. Değişen savaş konseptlerinde İHA’ların ve yapay zekanın rolü artarken, şirket özellikle insansız lojistik, görüntü işleme yazılımları, sürü sistemleri ve modüler çözümler üzerine odaklanıyor. Yerli ve milli bileşen kullanımını stratejik öncelik olarak görüyor ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor” ifadelerini kullandı. Dönmez, çip krizleri, tedarik zinciri kırılmaları ve siyasi ambargoların kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik bir risk olduğunu vurguladı. Dönmez, “Biz sürekli risk değerlendirmeleri yaparak, alternatif tedarik kanalları geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bizim için olduğu kadar ülkemizde bu alt bileşenlere bağlı teknoloji geliştiren tüm teknoloji geliştiriciler için kritik bir konu” dedi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN BAŞARILARI VE GELECEĞİ

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Burak Mercan, “Son 20 yılda ortaya konan stratejinin ürettiği ürünlerin dünya çapında bir takdir ve talep durumu söz konusu. Ülkemizin bu yönde attığı adımların bir iç talep hareketliliği yarattığını gözlemliyoruz. Türk savunma ürünlerine ve mühendislerine olan talep artıyor” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisinde örnek alınan ülkeler arasında yer aldığını belirtti. SASAD Başkanı ve Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay ise, “Savunma sanayi, caydırıcılık üzerinde şekilleniyor ve bu tanım son dönemde değişime uğradı. Jeopolitik kırılımlar ülkeleri teknolojik ve stratejik otonomiye zorluyor. Türkiye, kendi ürünlerini geliştirme iradesi gösteriyor” diye konuştu.

DÜNYADA İLK 10’DA YER ALMA HEDEFİ

Aselsan CEO’su Ahmet Akyol, “Son bir yılda dünyada önemli değişiklikler yaşandı. Ülkelerin kendi güvenliklerini sağlamaları gerekiyor. Savunma sanayi, artık daha fazla önem kazanıyor. Türkiye, dünya savunma sanayisinde ilk 10 ülke arasında yer alacak bir hazırlıkla bu alanda bulunduğunu gözlemliyoruz. ASELSAN olarak, 40 yıla yaklaşan bir süredir hava savunma sistemleri üzerine yatırım yapıyoruz. Bu yıl daha fazla alt sistem ve bileşen envanterimize katılacak” şeklinde bilgi verdi.