Güvenlik İzinleri İptal Edildi

GÜVENLİK İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

ABD’de Donald Trump yönetimi 37 ulusal istihbarat çalışanının güvenlik izinlerini iptal etti. Bu duruma ilişkin ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Gabbard, güvenlik izninin bir ‘ayrıcılık’ olduğunu vurguladı.

İSTİHBARATIN SİYASALLAŞMASI

Gabbard, yaptığı açıklamada “Kamu güvenini istismar ederek istihbaratı siyasallaştıran ve manipüle eden, yetkisiz şekilde gizli bilgileri sızdıran ve/veya mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal eden 37 aktif görevdeki ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik izinleri iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı. Bu süreç, güvenlik izinlerinin tekrar gözden geçirilmesini ve istihbarat alanında daha sıkı denetimlerin getirilmesini beraberinde getirebilir.