Haberler

Güvenlik İzinleri İptal Edildi

GÜVENLİK İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

ABD’de Donald Trump yönetimi 37 ulusal istihbarat çalışanının güvenlik izinlerini iptal etti. Bu duruma ilişkin ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Gabbard, güvenlik izninin bir ‘ayrıcılık’ olduğunu vurguladı.

İSTİHBARATIN SİYASALLAŞMASI

Gabbard, yaptığı açıklamada “Kamu güvenini istismar ederek istihbaratı siyasallaştıran ve manipüle eden, yetkisiz şekilde gizli bilgileri sızdıran ve/veya mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal eden 37 aktif görevdeki ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik izinleri iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı. Bu süreç, güvenlik izinlerinin tekrar gözden geçirilmesini ve istihbarat alanında daha sıkı denetimlerin getirilmesini beraberinde getirebilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Güler, Şırnak’ta denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar sundu.
Haberler

Germencik Gişelerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 50 sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram esrar bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.