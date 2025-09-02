Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Eyüpsultan’da, Nesimi Acar’ın (20) sokakta karşılaştığı silahlı saldırının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri yayınlandı. Olay, 30 Ağustos akşamı saat 23.00 civarında Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, yürüyüşe çıkan Acar, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından vuruldu.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Saldırı seslerini duyan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis, bölgedeki güvenlik önlemlerini aldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde Acar’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, hastaneye kaldırdı. Acar’ın karnından ve bacağından iki kurşunla vurulduğu bildirildi. Ancak tüm yapılan müdahalelere rağmen Acar kurtarılamadı.

Bulgular ve Yeni Görüntüler

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede gerçekleştirdikleri çalışmalarda biri dolu, ikisi boş olmak üzere toplamda üç mermi kovanı buldu. Olaydan sonra polis, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Yayımlanan yeni görüntülerde, saldırganın sokakta yürüyen Acar’a bir süre sonra silahını çekerek ateş açtığı görülüyor. Bu görüntülerde, silah sesleri sonrası çevrede panik anlarının yaşandığı ve Acar’ın vurulması da kayıt altına alınıyor.