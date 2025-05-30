Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

GÜVENLİK GÜMRÜKLERİNE YANSIDI

Aydın’ın Köşk ilçesinde, 2 Mayıs tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Olay, Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak meselesi yüzünden Nail T. ile Emin G. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bir kavgaya dönüşüyor.

OLAYIN SEYRİ VE MÜDAHALE

Nail T., kavga sırasında belinden çıkardığı tabancayla Emin G.’ye ateş açmaya başlıyor. Silah sesleri, çevredeki vatandaşları alarma geçiriyor ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyorlar. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, bacağından vurulan Emin G.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıyor. Jandarma, saldırgan Nail T.’yi gözaltına alıyor ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediyor. Mahkeme, Nail T.’yi tutuklayarak cezaevine gönderiyor.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Bu görüntüler, saldırı anını detaylı bir şekilde kaydediyor. Nail T.’nin, defalarca Emin G.’ye ateş ettiği ve Emin G.’nin kaçma çabası görüntülerde belirgin şekilde yer alıyor. Aynı zamanda, o esnada başka bir vatandaşın Nail T.’yi durdurmaya çalışması ve zorla ayağa kalkan Emin G.’nin kaçış anı da kaydedilmiş durumda.