Güvenlik Kamerası Görüntüleriyle Şikayetçi Olundu

GENÇLERİN ÇÖP KOVASINA TEKME ATMASI TEPKİ ÇEKTİ

Antalya’nın Serik ilçesinde bir gece yarısı meydana gelen olay, mahallelilerin tepkisini çekti. Caddede yürüyen iki gençten biri, yol kenarındaki çöp kutusuna tekme atarak içindeki çöpleri etrafa saçtı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ OLUNAN OLAYDA MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yeni Mahalle’de yaşanan olayda, bir kadın ve bir erkeğin çöpe doğru koşarak kutuya tekme atması dikkat çekti. Çöp kutusunun parçalanmasıyla çevreye saçılan çöpler, gürültüye uyan mahalle sakinlerinin ilgisini çekti. Öncelikle olayın bir trafik kazası olabileceği düşüncesi akıllarına gelse de, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde şok oldular. Güvenlik görüntüleri ile birlikte tepki gösteren mahalleli, durumu yetkililere bildirmek için şikayette bulundu. Polis, şahısların tespit edilmesi için çalışma başlattı.