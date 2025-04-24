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Güvenlik Kamerası Görüntüsü Ortaya Çıktı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oynarken ellerini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem, elektrik akımına kapıldı. Bu olay sırasında, onu kurtarmak isteyen annesi 37 yaşındaki Cennet Üstün de akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Yaşanan bu trajik olayların anbean kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıkmış durumda.

GÖRÜNTÜLERDEKİ TRAJİK ANLAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Özlem’in sulama kanalında ellerini yıkadığı esnada elektrik akımına kapılması görülüyor. Ardından, annesi Cennet’in onun yardımına koştuğu sırada kendisinin de akıma kapıldığı anlar kaydedilmiş. Bu çarpıcı görüntüler, yaşanan talihsiz olayın boyutlarını gözler önüne seriyor.

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