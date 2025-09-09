Güvenlik Kamerasında Çelikbaş Görüntüleri Çıktı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İFŞA OLDU

Niğde’de meydana gelen olayda, kasap Alper Kaan Çelikbaş’ın tartıştığı güzellik merkezi sahibi Ayhan İmir’i pompalı tüfekle vurduğu andan kalma güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde, pompalı tüfekle ateş açan Çelikbaş’a bir arkadaşının engel olmaya çalıştığı görülüyor.

OLAY ANINI GÖSTERİYOR

Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın detaylarını ortaya seriyor. Çelikbaş’ın aniden silahını çekerek ateş etmesi ve çevresindeki insanların tepkileri dikkat çekiyor. Görüntüler, yaşanan gerginliğin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.