Güvenlik Kamerasında Çelikbaş Görüntüleri Çıktı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İFŞA OLDU

Niğde’de meydana gelen olayda, kasap Alper Kaan Çelikbaş’ın tartıştığı güzellik merkezi sahibi Ayhan İmir’i pompalı tüfekle vurduğu andan kalma güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde, pompalı tüfekle ateş açan Çelikbaş’a bir arkadaşının engel olmaya çalıştığı görülüyor.

OLAY ANINI GÖSTERİYOR

Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın detaylarını ortaya seriyor. Çelikbaş’ın aniden silahını çekerek ateş etmesi ve çevresindeki insanların tepkileri dikkat çekiyor. Görüntüler, yaşanan gerginliğin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

