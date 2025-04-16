Güvenlik Kamerasında Motorcu Görüldü

GENÇ MOTORCUDAN ÜÇ GÜNDÜR HABER YOK

Muğla’dan Denizli’deki ailesinin yanına ulaşmak üzere motosikletiyle yola çıkan gençten, 3 gündür haber alınmıyor. Her yerde aranan motorcunun güvenlik sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri bulunuyor. Motosikletli kuryelik yaptığı dönemde tanınan Mustafa Berkay Çırak, yaklaşık bir yıl önce Muğla’nın Köyceğiz ilçesine yerleşip kendi iş yerini açmıştı.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

13 Nisan Pazar günü, Denizli’deki anne babasını arayıp “Denizli’ye geliyorum” mesajı atan Mustafa Berkay Çırak’tan o saatten sonra haber alınamadı. En son görüntüsünün Köyceğiz ilçesindeki kent güvenlik sistemine yansıdığı bilgisi gelen genç için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinden 3 gün geçmesine rağmen kendisinden haber alınmayan motosiklet tutkunu Mustafa Berkay Çırak’ın bulunması amacıyla jandarma ve kamu kurumları tarafından arama çalışmalarına başlandı.