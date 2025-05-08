Güvenlik Kamerasında Şüpheli Girişi Görüntülendi

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrasında, Sivas’a sorgulanmak üzere getirilen Hüseyin S.’nin, Umutcan ve Melisa Şimşek’i öldürmek için Kılavuz Mahallesi’ndeki İdil Apartmanı’na giriş anının güvenlik kamerası kayıtları basına yansıdı.

ŞÜPHELİ ÜZERİNDEKİ DETAYLAR

Kayıtlarda, şüphelinin apartmana girdiği an dikkat çekti. Görüntülerde Hüseyin S.’nin başında bere olduğu, yüzünü gizlemek için ameliyat maskesi taktığı ve gözlerinde güneş gözlüğü bulunduğu görüldü. Ayrıca elinde bir plastik poşet yer aldığı belirleniyor.