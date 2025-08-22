Güvenlik Kamerasında Tartışma Görüntüleri

TARTIŞMA ANLARI KAMERADA YER ALDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyyar parfümcü Sercan G. (39) tarafından bıçaklanan taksici Vural İşcan (39) hayatını kaybetti. Olayın öncesinde yaşanan tartışmanın güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. Görüntüler, Sercan G.’nin taksi durağına gelerek Vural İşcan’dan tuvaletin anahtarını istemesinin ardından aralarında geçen tartışmayı gösteriyor. Bu esnada polis ve durakta bulunan diğer taksi şoförlerinin olaya müdahale ederek tartışmayı sonlandırmaya çalışmaları dikkat çekiyor.

CENAZE TÖRENİ VE BAYRAK ASILDI

Öte yandan, hayatını kaybeden Vural İşcan’ın cenazesi, memleketi Aydın’ın Germencik ilçesinde ikindi namazının ardından toprağa verildi. Çalıştığı taksi durağındaki arkadaşları, İşcan’ın hatırasını yaşatmak amacıyla Türk bayrağı asıp, üzerine “Cenazemiz dolayısıyla bugün hizmet veremiyoruz” yazılı bir not bıraktı.