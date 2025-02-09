Güvenlik Korucusu Hamza Ayaz Son Yolculuğunda

GÜVENLİK KORUCUSU HAYATINI KAYBETTİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli güvenlik korucusu Hamza Ayaz, dün kalp krizi geçirerek askeri helikopterle Çukurca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayaz kurtarılamadı. Hamza Ayaz’ın cenazesi, Şırnak’ta düzenlenen tören sonrası askeri helikopterle memleketi Mardin’in Dargeçit ilçesine getirildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ayaz için düzenlenen törende, tabutunun Türk bayrağına sarılı olarak alana getirilmesiyle saygı duruşunda bulunuldu ve Ayaz’ın öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Enver Türkmen’in gerçekleştirdiği duanın ardından Ayaz’ın naaşı, ilçenin kırsal Sümer Mahallesi’ne götürüldü. Burada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurum amirleri, Ayaz’ın ailesi ve vatandaşlar törene katıldı.

CENAZE NAMAZI VE HELALLİK

İl Müftüsü Enver Türkmen’in kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik istendi. Ayaz’ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Vali Tuncay Akkoyun, Ayaz’ın ailesine Türk bayrağı ve fotoğrafını teslim etti.