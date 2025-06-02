(GÜVENLİK) Malatya’da güvenlik verileri açıklandı

EMNİYET VE GÜVENLİK VERİLERİ AÇIKLANDI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılının mayıs ayına ait emniyet asayiş ve güvenlik raporunu basın mensuplarıyla paylaştı. Vali Yavuz, “4 bin 682 gram metamfetamin, 6 bin 550 adet sentetik ecza, 293 gram esrar, 3 gram skank, 470 gram sentetik kannabinoid, 9 gram kokain ve 480 kök kenevir ele geçirilmiştir” sözlerini ifade etti. Vali Yavuz, açıklamalarını Valilik İl binasında, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer’in katılımıyla gerçekleştirdi.

GÜVENLİK FAALİYETLERİ VE OPERASYONLAR

Vali Seddar Yavuz, depremin yaralarını sararken huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadelede azimle devam edeceklerini belirtti. Bu doğrultuda, mayıs ayında toplamda 10 operasyon yapıldığını, 9 kişinin gözaltına alındığını, bir kişinin tutuklandığını ve 3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını iletti. Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin de sürdüğünü vurgulayan Vali, “1 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında 9 operasyon gerçekleştirilmiş, 9 organizatör yakalanmış, bir organizatör tutuklanmış, bir organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” şeklinde konuştu. Bu süreçte 58 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildiğini aktardı.

NARKOTİK OPERASYONLAR VE HIRSIZLIK DURUMU

Uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak narkotik operasyonlarının devam ettiğine değinen Vali, “1 Mayıs – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 216 olay ve operasyon gerçekleştirilmiş, 282 zanlı gözaltına alınmış, 43’ü tutuklanmış, 18’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” dedi. Ele geçirilen maddeleri sıralayarak, “4 bin 682 gram metamfetamin, 6 bin 550 adet sentetik ecza, 293 gram esrar, 3 gram skank, 470 gram sentetik kannabinoid, 9 gram kokain ve 480 kök kenevir ele geçirilmiştir” ifadelerini kullandı. Hırsızlık olaylarına da değinen Vali, “2024 yılında 34, 2025 yılında 32 olay meydana gelmiş olup, yüzde 5,8 oranında bir azalış yaşanmıştır” şeklinde belirtti.

TRAFFIC KAZALARI VE ARAÇ SAYISI

Malatya’da tescilli araç sayısı bir ayda yüzde 7,4 artarak 243 bin 890’a çıkmıştır. Vali Yavuz, ölümlü ve yaralanmalı kazalarla ilgili olarak 2022’de 147, 2023’te 220, 2024’te 198, 2025’te ise 209 kaza meydana geldiğini açıkladı. Bayram döneminde trafik tedbirlerinin planlandığını belirten Vali, “Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Hemşerilerimizin, Malatyalı kardeşlerimizin ve aziz milletimizin bayramını kutluyor; bayram trafik tedbirlerini planlıyoruz” dedi.