GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde dün gece polis ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül’de alınan bir ara kararla, CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini geçici olarak kullanmak üzere atanan Geçici Kurulda yer alan Gürsel Tekin, yaptığı son açıklamada bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmeyi planladığını belirtti.

PARTİ ÇALIŞANLARI GECEYİ ORADA GEÇİRDİ

Bu açıklama sonrasında polis ekipleri, gece saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın bulunduğu Sarıyer’de güvenlik önlemleri almaya başladı. Parti binasına gitmekte olan çok sayıda CHP’li, geceyi burada geçirdi. Binanın önünde partililerin bekleyişi ile birlikte, polis ekiplerinin almış olduğu güvenlik önlemleri devam ediyor. Parti binası önündeki bu bekleyiş ise havadan görüntülendi.