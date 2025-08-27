Güvenlik Önlemleri İçin Toplantı Yapıldı

GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün liderliğinde, 2025-2026 sezonu için alınacak güvenlik önlemleri ve taraftar gruplarıyla iş birliği konularının ele alındığı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necati Öneş, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Yılmaz, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü çalışanları ve taraftar grubu liderleri katıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Sıcak bir atmosferde gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 sezonunda oynanacak müsabakalar için gerekli güvenlik önlemleri detaylı şekilde masaya yatırıldı. Esertürk, Trabzonspor’un şampiyonluk mücadelesi süresince stadyuma gelecek taraftarların güvenliği konusunda her türlü önlemin alınacağını duyurdu. Toplantıya katılan taraftar grubu liderleri, görüşmeden memnuniyetlerini ifade ederken, müsabakaların güvenli bir ortamda geçmesi için gereken destekleri sunacaklarını belirtti.

İŞ BİRLİĞİ VURGULANDI

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu tür toplantıların düzenli aralıklarla yapılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Güvenlik toplantısının amacı, taraftarların güven içinde karşılaşmalara katılmalarını sağlamak ve güvenlik tedbirlerini artırarak futbol müsabakalarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenin temeli oluyor.