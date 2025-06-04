Güvenlik Operasyonları Tokat’ta Hız Kesmedi

TOKAT’TA GÜVENLİK OPERASYONLARI SONUCUNDA YÜZLERCE ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tokat’ta mayıs ayında yönetilen güvenlik operasyonlarında yüzlerce şüpheli yakalanıyor. Uyuşturucu, kaçak ürünler ve ruhsatsız silahlar ele geçiriliyor. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarla ilgili kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Açıklanan verilere göre, terörle mücadele, kaçakçılık, asayiş ve siber suçlar gibi birçok alanda yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor.

TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA 13 OPERASYON YAPILDI

Güvenlik güçleri, terörle mücadele kapsamında toplamda 13 operasyon düzenliyor. Bu operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alınıyor, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanıyor.

Uyuşturucu OPERASYONLARINDA 53 GÖZALTI

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 44 operasyonda, toplamda 53 kişi gözaltına alınıyor. Bunlardan 5 kişi tutuklanıyor ve 6 kişi hakkında adli kontrol kararı veriliyor. Operasyonlar kapsamında; 30,88 gram metamfetamin, bin 315 adet sentetik ecza hap, 1.451,88 gram bonzai ve 17,7 gram bonzai ham maddesi ele geçiriliyor.

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA 9 TUTUKLAMA

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde ise toplam 24 operasyon yapılıyor. Bu operasyonlarda 44 kişi gözaltına alınıyor ve 9 kişi tutuklanıyor, 3 kişi hakkında adli kontrol uygulanıyor. Ayrıca; 119 bin 160 adet makaron, 6 litre sahte içki, 93 litre etil alkol ve 209 kilogram tütün ele geçiriliyor.

ASAYİŞ UYGULAMALARINDA 474 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş birimleri tarafından gerçekleştirilen 1.217 uygulamada, aranan şahıslar da dahil olmak üzere toplam 474 kişi yakalanıyor ve 38 kişi tutuklanıyor. Operasyonlar sonucunda; 38 ruhsatsız tabanca, 15 kuru sıkı tabanca, 13 ruhsatsız tüfek ve 390 adet fişek ele geçiriliyor.

TRAFİKTE 123 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Trafik ekipleri, mayıs ayında 123 bin 862 aracı denetliyor. Bu denetimlerde 25 bin 912 araca işlem yapılıyor, 911 araç trafikten men ediliyor ve 204 sürücü belgesine el konuyor.

SİBER SUÇLARA KARŞI 3 KİŞİ ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILDI

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 kişi hakkında yasadışı bahis, 18 kişi hakkında ise müstehcenlik suçu kapsamında işlem yapıyor. Ayrıca, 7 bin 635 kişiye siber güvenlik konusunda bilgilendirme veriliyor.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE 8 OPERASYON

Göçmen kaçakçılığına karşı ise 8 operasyon gerçekleştiriliyor. Operasyonlarda 15 organizatör yakalanıyor ve bunlardan 7’si tutuklanıyor. Ayrıca 35 düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ediliyor.