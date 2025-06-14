Güvenlik Toplantısı Külliye’de Yapıldı

GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı yapıldı. İletişim Başkanlığından alınan bilgilere göre, toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalı sürecin tüm boyutları üzerinde duruldu.

İSRAİL’İN SALDIRGANLIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Güvenlik toplantısında, İsrail’in bölgede artan saldırganlığının yanısıra çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe olan etkileri ile alınması gereken tedbirler ele alındı. Ayrıca, Türkiye’nin olası gelişmelere karşı hazırlıkları da değerlendirildi.

TOPLANTIYA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.