Güvenlik Toplantısı Yapıldı, Bilgiler Verildi

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile basın mensuplarının katılımıyla, güvenlik ve asayişe yönelik bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, Vali Osman Varol son bir ayda yaşanan asayiş olaylarına dair kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirerek, vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgiler sundu.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIK İLE MÜCADELE

Vali Varol, son bir ay içerisinde toplam 119 operasyon düzenlendiğini belirterek, aranan 360 şahsın yakalandığını ve bunlardan 68’inin adli makamlarca tutuklandığını açıkladı. Uygulamalar sırasında 695 bin 487 kişinin kimlik kontrolünü yaparak 16 tabanca, 13 tüfek, 218 mermi, 10 kesici alet, 8 kurusıkı tabanca, 58,09 gram esrar, 134,05 gram metamfetamin, 411,53 gram bonzai, 32 kök kenevir, 5 ecstasy, 398 sentetik ecza hap, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, 66 gümrük kaçağı telefon, 55 litre kaçak içki, 9 zmuhterem kazı malzemesi, 1 el dedektörü, 1 dinamit lokumu, 15 tarihi eser ve 23 kaçak mal ele geçirildiğini vurguladı.

ASAYİŞ OLAYLARINDAKİ BAŞARILAR

Son bir ayda meydana gelen toplam 1,264 asayiş olayından 1,156’sının aydınlatıldığını belirten Vali Varol, kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili olarak da 600 olayın 583’ünün çözüme kavuşturulduğunu ve bu olaylara karışan 911 şüphelinin yakalandığını dile getirdi. Terörle mücadele kapsamında gerçekleşen 10 olayın da tamamının aydınlatıldığını anlattı. Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili olarak 12 olayın meydana geldiğini ve bunların da hepsinin başarılı bir şekilde çözüldüğünü ifade etti.

TRAFFİK DENETİMLERİ VE CEZALAR

Trafik denetimlerine dair bilgi veren Vali Varol, 129 bin 831 araç ve 10 bin 327 motosikletin kontrol edildiğini, 16 bin 723 araç ve motosiklete, ayrıca 2 bin 441 sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Toplamda bin 102 aracın trafikten men edildiğini ve bu denetimlerin sonucunda 55.673,260 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.