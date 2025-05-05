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Güvenlik Toplantısı Yapıldı, Gelecek Planlandı

TOPLANTIDA GÜVENLİK KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Vali Hüseyin Aksoy’un liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda Eskişehir’in güvenlik durumu ele alındı. İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında düzenlendi. Toplantıya katılan farklı kurum yöneticileri, ildeki güvenlik meseleleri üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Okul güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık konuları ve karayolu trafik güvenliği gibi başlıklar masaya yatırıldı.

ÇALIŞMALAR VE TEDBİRLER SUNULDU

Katılımcılar, kendi alanlarındaki uygulamalar ve alınan önlemler hakkında ayrıntılı sunumlar yaptı. Toplantıda, yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Mevcut güvenlik durumu değerlendirildi ve gelecekte hayata geçirilecek projelerle ilgili planlamalar yapıldı.

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