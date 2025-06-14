Güvenlik Toplantısı Yapıldı, Gelişmeler Değerlendirildi

TOPLANTININ DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, bu toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve bunun sonucunda gelişen çatışmalı süreç kapsamlı bir şekilde ele alındı.

GÜVENLİK VE DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

Güvenlik toplantısında, İsrail’in bölgede artan saldırganlığına dair gelişmelerin yanı sıra, çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar da değerlendirildi. Ayrıca, bu saldırıların küresel ve bölgesel güvenlik üzerindeki olası etkileri ile alınacak tedbirler, Türkiye’nin gelecekteki gelişmelere yönelik hazırlıkları üzerinde duruldu.

KATILIMCILAR

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.