Güvenlik Toplantısı Yapıldı, Katılımcılar Belirlendi

GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalı süreç üzerine bir güvenlik toplantısı yapıldı. İletişim Başkanlığı’ndan gelen yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.” ifadelerine yer verildi.

TOPLANTIDA GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONULAR ELE ALINDI

Açıklamanın devamında, güvenlik toplantısında, “İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.” denildi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.