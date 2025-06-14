Güvenlik Zirvesi Beştepe’de Yapıldı

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL GELİŞMELERE YAKINDAN TAKİBİ

Türkiye, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tetiklenen bölgesel gerilimi dikkatle izliyor. Başkent Ankara, bu gerginliği en yakından takip eden merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

GÜVENLİK ZİRVESİ BEŞTEPE’DE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar derinlemesine ele alındı.

HAZIRLIKLAR VE DİPLOMATİK ÇABALAR TARTIŞILDI

Güvenlik toplantısında, İsrail’in bölgede artan saldırganlığına dair gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik süreçler, olası saldırıların küresel ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri ile alınacak önlemler masaya yatırıldı. Ayrıca, Türkiye’nin olası gelişmelere dair hazırlandığı senaryolar değerlendirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.