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Güvensiz Ürünler Listesine Yenileri Eklendi

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GIDA ÜRÜNLERİNDE HİLELER VE GÜVENSİZ ÜRÜNLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünleri üzerinde gerçekleştirilen hileleri ifşa ediyor. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine yeni maddeler ekleyerek, riskli ürünlerin tüketicilerin sağlığını tehdit ettiğini vurguluyor. Bu sebeple toplatma işlemlerine başlanıyor. Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken üç tane yeni ürün, bu güncellenmiş listede yer aldı. Piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen ürünlerin detayları paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

RİSK TAŞIYAN ÜRÜNLER

Bu ürünler içerisinde çocuklar için büyük risk oluşturan oyuncaklar ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, piyasada satılan bazı ürünlerin ciddi risk taşıdığı belirlendi. Bu ürünlerin satışına yasak getirildi ve toplatılmasına karar verildi.

📌 Boncuk Atan Oyuncak Silah
Güvensizlik Nedeni: Oyuncak, güvenlik standartlarına uymadığı için merminin kinetik enerjisinin standart değerlerin üzerinde olması yaralanma riski taşıyor.
Alınan Önlem: Piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

📌 Le Mabellle Markalı Kız Çocuk Elbisesi
Güvensizlik Nedeni: Boyun kısmında serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunması boğulma riski oluşturuyor.
Alınan Önlem: Ürünün satışı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

📌 Ok Atan Tabanca Oyuncak
Güvensizlik Nedeni: TS EN 71-1 standardına uymadığı ve yaralanma riski taşıdığı belirlendi.
Alınan Önlem: Ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞİN ÖNEMİ

Ticaret Bakanlığı, güncel güvensiz ürün listesiyle vatandaşlara bilinçli alışveriş yapmaları ve tehlikeli ürünlerden uzak durmaları gerektiğini hatırlatıyor. Tüketicilerin, ürün satın alırken güvenlik sertifikalarına ve kalite standartlarına dikkat etmeleri gerektiği ifade ediliyor. Özellikle çocukların kullanacağı ürünlerde, üretici firmaların güvenilirliğinin araştırılması gerektiği vurgulanıyor. Tespit edilen güvensiz ürünler, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca, güvensiz ürünlerin piyasada denetim altında tutulmaya devam edeceği belirtiliyor.

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