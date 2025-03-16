Güvercin Dolabı Ücreti Cinayetle Sonuçlandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan Şeyhmurat Mahallesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet gerçekleşti. İddiaya göre, İbrahim Y. (29), bir hafta önce kuzeni Yakup Y.’ye (27) sattığı güvercin dolabının parasını alamayınca aralarında bir husumet başladı.

KAVGA VE CİNAYET ANI

Sosyal medya üzerinden birbirlerine küfür ettikleri öne sürülen kuzenlerden İbrahim Y., ablasının evinden çıkarken kahvaltı için gelen Yakup Y.’ye sokakta tabancayla ateş açtı. Vücudunun farklı yerlerinden vurulan Yakup Y., kanlar içinde kendini eve zor attı. Olayın ardından İbrahim Y. kaçtı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekiler tarafından durumu bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Yakup Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Cinayet şüphelisi İbrahim Y., bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Sorgusunun devam ettiği bilgisi verildi.