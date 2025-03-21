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Güvercin Vitamini Kutusunda Likit Esrar Bulundu

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bolu’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, polis ekipleri tarafından güvercin vitamini kutusunun içinde 84,99 gram likit esrar maddesi tespit edildi. Bu olayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalar yürüttü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, H.Ç. isimli şahsın üzerinde güvercin vitamini kutusu içerisinde 84,99 gram sıvı esrar maddesi bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki prosedürlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan H.Ç., cezaevine gönderildi.

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