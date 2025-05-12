Güynük’te Yangın Cami Ve Ev Zarar Gördü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana gelen bir yangında, cami, köy konağı ve bir ev kullanılamaz duruma geldi. Bekirfakılar köy konağında çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Kısa sürede büyüyen yangın, köy konağının bitişiğindeki cami ve eve sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler olay yerine sevk edildi.

MÜDAHALE SONUCU ZARAR BÜYÜDÜ

Ekiplerin yangına müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı, ancak köy konağı, cami ve ev artık kullanılamaz hale geldi.