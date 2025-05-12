Haberler

Güynük’te Yangın Cami Ve Ev Zarar Gördü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana gelen bir yangında, cami, köy konağı ve bir ev kullanılamaz duruma geldi. Bekirfakılar köy konağında çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Kısa sürede büyüyen yangın, köy konağının bitişiğindeki cami ve eve sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler olay yerine sevk edildi.

MÜDAHALE SONUCU ZARAR BÜYÜDÜ

Ekiplerin yangına müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı, ancak köy konağı, cami ve ev artık kullanılamaz hale geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bodrum’da Kıymanın Rengi Şüphe Uyandırdı

Türkbükü'ndeki bir Migros şubesinde indirimli satılan kıymanın kahverengiye dönmesi, tazelik endişelerine neden oldu ve sosyal medyada tepki topladı.
Haberler

Ürdün Başbakanı Filistinlilere destek veriyor

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, Filistin haklarının korunması ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğini ifade etti, ayrıca Gazze'deki savaşın sona ermesi ve insani yardımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.