Güzel haber! İndirim geliyor

Benzine 96 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Üst üste yapılan zamlarla sarsılan vatandaşa güzel haber geldi. Benzine 96 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

19 Temmuz 2022’den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.

Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 25,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 23,66 satılıyor