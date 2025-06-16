Güzel Sanatlar Genel Müdürü Anıtkabir’i Ziyaret Etti

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANITKABİR ZİYARETİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve beraberindeki heyet, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 90. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan ilerleyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaşan heyet, Belviranlı’nın çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çekilen heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ne yazılanlar şöyle oldu: “Her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da yolumuza ışık tutan ilkelerinizin bugün bizlere mirası olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün 90. yılına erişmiş olmasının kıvancıyla manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Tüm zorluklara rağmen, azim ve inançla kurduğunuz Cumhuriyetimizin yüksek kültür ve sanat alanına münhasıran ihdas edilmiş Genel Müdürlüğümüz, bir asra yaklaşan geçmişi ile klasik ve modern sanata yön veren saygın bir kurumdur.”

SANATIN EN YÜKSEK İHTİSAS BİRİMİ

“Görev ve yetkileri kendisine 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 280. maddesiyle 1935 yılında tevdi edilen, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde sanatın en yüksek ihtisas birimlerini, müzelerini, galerilerini bünyesinde barındıran Genel Müdürlüğümüz, güzel sanatları en seçkin yönleriyle icra ederek toplumuna sunma gayretini her geçen gün daha da artıran büyük bir ailedir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, dünyanın müreffeh ve güçlü devletleri arasında yer alan ülkemizi Zat-ı Ali’nizin ve aziz şehitlerimizin mukaddes emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni payidar kılmak için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizin sanat neferleri olarak, iftiharlarla dolu şanlı tarihimizin gururuyla, yüksek Türk kültürünü ve sanatını gelecek nesillerimize aktararak, sönmez yıldızımızı parlatacağımıza söz veriyoruz.”

GÜZEL SANATLAR TOPLULUĞU KATILIM GÖSTERDİ

Anıtkabir ziyaretine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Sahne Sanatları Topluluğu ve Devlet Türk Halk Müziği Korosu, şef, yönetici ve sanatçı kadrosu ile katıldı. İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası şefleri ve yöneticileriyle ülkenin birçok ilinden 28 topluluk, koro gibi bağlı sanat birim sanat yönetmenleri ve şefleri de törende hazır bulundu. Ziyaret esnasında, Genel Müdürlüğe bağlı Ankara Devlet ve Resim Heykel Müzesi ile Devlet Güzel Sanatlar Galerisi çalışanlarının yanı sıra, İzmir ve Erzurum Resim ve Heykel Müzeleri’nin yöneticileri de yer aldı.