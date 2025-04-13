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Güzelhisar’daki Muhtarlık Ziyareti Gerçekleşti

ÖĞRENCİLERDEN MUHTARLIĞA ZİYARET

Aydın’daki Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlkokulu’nun 3. sınıf öğrencileri, ‘yerel yönetimler’ konulu ödevleri çerçevesinde Güzelhisar Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret ediyor. Bu ziyaret sırasında öğrenciler, muhtarlığın görevleri ve yetkileri hakkında bilgi almakla kalmayıp, merak ettikleri soruları da doğrudan Güzelhisar Mahalle Muhtarı Mustafa Benli’ye yöneltiyor.

MUHTARIN GÖREVLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Samimi bir ortamda gerçekleşen bu ziyarette Muhtar Mustafa Benli, öğrencilere muhtarlığın sunduğu hizmetleri örnekler vererek aktarırken, aynı zamanda kendi görevlerini de detaylı bir şekilde anlatıyor. Muhtar, öğrencilere yönelik bu etkinliğin kendisi için önemli olduğunu vurgularken, “Böyle bilinçli ve meraklı öğrencileri görmek bizleri çok mutlu ediyor. Geleceğin yöneticileri belki de aramızda. Öğrencilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanıyor.

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