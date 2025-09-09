NİĞDE’DEKİ TARTIŞMA VE SONUCU

Niğde’de, kasap Alper Kaan Çelikbaş (23) tarafından pompalı tüfekle yaralanan güzellik merkezi sahibi Ayhan İmir’in (47) tehdit içeren görüntüleri ortaya çıktı. Geçen hafta İmir’in elinde bıçakla Çelikbaş’a tehditler savurduğu anların yer aldığı görüntüler, geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Olay, dün 14.00 sıralarında Paşakapı Caddesi’nde yaşandı.

TARTIŞMA VE SILAHLI SALDIRI

Güzellik merkezi sahibi Ayhan İmir ile kasap Alper Kaan Çelikbaş arasında başlayan bir tartışma kısa süre içinde büyüdü. Tartışma esnasında, Çelikbaş iş yerinden pompalı tüfeğini alarak İmir’in bacağına ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Yaralanan İmir, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İmir, ekipler gelene kadar bacağındaki yaraya kıyafetinden bir parça kopararak tampon yaptı. İmir, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kaçan şüpheli Alper Kaan Çelikbaş’ı kısa süre içinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelikbaş, tutuklandı. Öte yandan, Ayhan İmir’in Çelikbaş’a yönelik tehditler savurduğu ve “Mehdi diyorlar bana. Öğrenin. Hepinizi öldürürüm” dediği anlar görüntülere yansıdı. Bu olay, çevredeki sakinler arasında büyük bir tedirginlik yarattı.