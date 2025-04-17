Güzellik Merkezi Sahibi Yurt Dışına Kaçtı!

ADANA’DA İŞ YERİ YAĞMALANDI

Adana’da üç şubesi bulunan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, piyasa değerinin altında fiyatlarla büyük miktarda hizmet paketi satışı yaptı. Çalışanlarına son beş aydır maaş ödemediği iddia edilen Çekinmez’in, bankalardan ve esnaf kooperatifinden kredi alarak tedarikçilerine olan borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı bildiriliyor. Bugün sabah çalışanlar, durumu öğrenince erken saatlerde güzellik merkezinin şubelerine gitti. Alacakları için iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar, bilgisayarlar, tablolar, saksılar ve masa-sandalye gibi tüm eşyaları alarak araçlarına yükledi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını ifade ederek Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kesinleştirdi.

MESAJ GÖNDERİP ÖZÜR DİLEDİ

Çalışanlarının bulunduğu gruba mesaj atan Çekinmez, “Anlatacağım ne bir başarı hikayesi, ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım. Son iki aydır hepinizin omzuna fazladan yükler bindirdim. Geciken maaşlar, belirsizlikler, cevapsız kalan sorular. Ama bilin ki ne bir günü rahat uyudum, ne de sizlerin emeğini göz ardı ettim.” diyerek özür diledi. Borçlarını ödemek için çeşitli yollar denediğini savunan Çekinmez, “Her yolu denedim. Kredi istedim, destek aradım, kendi adıma kapı kapı dolaştım. Ama çare bulamayınca, son çare olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti.” açıklamasında bulundu.

REKABETÇİ TEPKİLER

Çalışanların iş yerindeki eşyaları almasına karşı çıkan Çekinmez, “En güvendiğim insanlar, yıllardır omuz omuza çalıştıklarım, gece gündüz birlikte emek verdiğim kadrom, arkamdan iş yerimi yağmalamış.” şeklinde konuştu. Bu olay, hem çalışanlar arasında hem de iş dünyasında tartışmalara neden oldu. Çekinmez’in durumu ve çalışanların tepkileri dikkatle izleniyor.