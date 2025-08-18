Güzellik Merkezinde Patlama Meydana Geldi

PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Maltepe’de, Altayçeşme Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın 1’inci katında bulunan güzellik merkezinde, kozmetik cihazdan dolayı olduğu belirtilen bir patlama gerçekleşti. Olay anında dükkan kapalı olduğu için şahısların zarar görmediği bildiriliyor. Ancak patlama sonucunda güzellik merkezinde camlar kırıldı ve hasar oluştu. Olay, saat 13.30 civarında meydana geldi.

PATLAMANIN ETKİLERİ

İddialara göre, kapalı durumda olan güzellik merkezinde, kozmetik cihazının sebep olduğu bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle birlikte küçük ölçekli bir yangın da çıktı. Kırılan camlar, alt katındaki kokoreççi dükkanının üzerindeki masa ve sandalyelere düştü. Olay sonrasında, çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İNCELEME

Olay yerine ulaşan polis, bina çevresine güvenlik şeridi çekti ve önlemler aldı. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için merdiven kullanarak müdahale etti. Olaya ilişkin herhangi bir ölüm ya da yaralanma durumu olmadığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, güzellik merkezinde gerekli incelemeleri gerçekleştirirken, polis patlamanın sebebini araştırmaya devam ediyor.